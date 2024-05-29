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حزب الله يدمر تجهيزات ‏تجسسية اسرائيلية في موقع الراهب

حزب الله يدمر تجهيزات ‏تجسسية اسرائيلية في موقع الراهب
الأربعاء ٢٩ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

اعلنت المقاومة ‏الإسلامية في لبنان استهدف ‏التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة جيش الاحتلال في موقع "الراهب" و‏تدميرها.

العالم- لبنان

وجاء في بيان صادر عن المـقـاومة الإسلامية بهذا الخصوص:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسـ.ـطيني الصامد في قطـ.ـاع غـ.ـزة وإسنادًا لمـقـاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهـ.ـدف ‏مـ..ـجاهــدو المـقـاومة ‏الإسلا مية عند الساعة 09:15 من صباح يوم الأربعاء 29-5-2024 التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع الراهب بالأسلحـ.ـة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى ‏تدميرها.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
‏ الأربعاء 29-5-2024‏
‏20 ذو القعدة 1445 هـ

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