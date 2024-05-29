حزب الله يدمر تجهيزات ‏تجسسية اسرائيلية في موقع الراهب

العالم- لبنان
وجاء في بيان صادر عن المـقـاومة الإسلامية بهذا الخصوص:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسـ.ـطيني الصامد في قطـ.ـاع غـ.ـزة وإسنادًا لمـقـاومته الباسلة والشريفة، استهـ.ـدف مـ..ـجاهــدو المـقـاومة الإسلا مية عند الساعة 09:15 من صباح يوم الأربعاء 29-5-2024 التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع الراهب بالأسلحـ.ـة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الأربعاء 29-5-2024
20 ذو القعدة 1445 هـ