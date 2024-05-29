شاهد/تحطم مقاتلة أمريكية متقدمة قرب قاعدة جوية

العالم- الامريكيتان

وحسب التقارير الواردة، وقع الحادث يوم الثلاثاء بالقرب من مطار ألبوكيركي في الولاية المذكورة.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن السلطات قولها، إن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا أو إصابات، باستثناء الطيار الذي كان الشخص الوحيد على متن الطائرة وتمكن من القفز بمظلته.

وقال رجال الإطفاء إن الطيار نقل إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة.

ولم تعرف أسباب تحطم الطائرة على الفور. وتعمل الشرطة وفرق الإطفاء في مكان الحادث.

وجدير بالذكر أنها من أحدث الطائرات المقاتلة الأمريكية، وتبلغ قيمتها ما بين 80 و110 ملايين دولار.