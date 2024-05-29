استقالة جديدة في إدارة بايدن بسبب دعمه جرائم الاحتلال في غزة

العالم _ خاص بالعالم

فبعد المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم للنازحين في رفح وأدت الى استشهاد 45 فلسطينيا قال المتحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يعتزم تغيير سياسته تجاه الكيان الإسرائيلي.

وصرح كيربي بأن العملية الإسرائيلية في رفح لاتعتبر تجاوزا للخطوط الحمر وليست بتلك العملية الكبيرة ومازالت محدودة. ولم يكتف بذلك بل اعرب عن قلقه من أنْ يصبح الكيان الإسرائيلي أكثر عزلة بسبب الطريقة التي يدير بها عملياته.

وفي سياق مجزرة رفح رفضت نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس، الرد على سؤال بشأن تجاوز تل أبيب الخط الأحمر الأميركي'، بعد هجماتها الأخيرة على رفح واكتفت بوصف ما حدث بالمأساة.

ورغم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد تعهد بتعليق مزيد من الشحنات العسكرية إذا تجاوزت تل أبيب الخط الأحمر واجتاحت كامل مدينة رفح كشفت شبكة سي إن إن أن ذخائر أمريكية الصنع استخدمت في المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي في مخيم للنازحين بمدينة رفح.



وبحسب تحليل الشبكة الذي أجراه خبراء في الأسلحة المتفجرة لأحد الفيديوهات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي من المكان الذي وقعت فيه المجزرة يظهر في الفيديو ذيل قنبلة أمريكية الصنع من طراز جي بي يو 39. ويقول الخبراء أن هذه القنبلة التي تصنعها شركة بوينغ، هي قنبلة عالية الدقة ومصممة لمهاجمة أهداف استراتيجية مهمة، وتؤدي إلى أضرار جانبية.

لكن السياسات الأمريكية الداعمة لتل أبيب دفعت المسؤولة في مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية، ستايسي جيلبرت إلى تقديم استقالتها بعد خلافات حول تقرير اميركي نُشر مؤخرًا وقال أن تل أبيب لا تعرقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.