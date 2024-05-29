جيش الاحتلال يقر بمقتل 3 من جنوده في غزة

العالم- فلسطین المحتلة

وأفادت وسائل إعلام عبرية مساء امس الثلاثاء بوقوع حادثة وصفتها بالصعبة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 3 جنود وإصابة 4 آخرين وصفت جراحهم بالخطيرة.

وقالت قناة "إسرائيل بلا رقابة" على "تلغرام": "عن الحادث في رفح: الجنود دخلوا عيادة وانفجرت عبوة فيها وهناك 3 قتلى و4 جرحى بحالة صعبة".

وبحسب موقع "حدشوت بزمان" العبري "وقع حدثان صعبان في رفح، قتل 3 جنود وأصيب 10 منهم 3 في حالة خطيرة، ويقدر ان هناك جندي مفقود.. وقع الحدثان في منزل مفخخ وتفجير نفق".

وفي وقت سابق من نهار الثلاثاء، قالت "كتائب القسام" عبر قناتها على "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل مفخخ مسبقا في قوة صهيونية خاصة في مخيم الشعوت جنوب مدينة رفح وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح".

وجدير بالذكر أن 637 جنديا وضابطا إسرائيليا قتلوا منذ بداية عملية طوفان الاقصى في 7 أكتوبر الماضي، بينهم 282 بالمعارك البرية في غزة، بحسب معطيات جيش الاحتلال.