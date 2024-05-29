 الرئيس الكوبي:الاحتلال أحرق الفلسطينيين وهم أحياء في رفح

العالم-الاميركيتان

وقال كانل في منشور عبر حسابه بمنصة “أكس”، إن “إسرائيل أحرقت الناس وهم أحياء” في مخيم النازحين برفح.

ودعا العالم إلى وقف “المجزرة” المستمرة ضد الفلسطينيين، مضيفًا: “المخيمات التي دمرت في رفح تشكل عملاً وحشياً كبيراً ضد الإنسانية”.

وتساءل: “كم عدد الأشخاص الذين يجب أن يموتوا حتى تتوقف الإبادة الجماعية؟”، مشددا أن “كوبا تدين إسرائيل وتدعو إلى تعزيز التضامن مع فلسطين”.

بدوره، أدان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز الهجوم الإسرائيلي على خيام الفلسطينيين في رفح.

وقال: “ندين هذا الهجوم الذي ينتهك القانون الإنساني الدولي، فهذه المجزرة الوحشية بحق مئات اللاجئين تعد من أبرز الأدلة على ما ارتكبته إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني”.

واستشهد 45 فلسطينيا وأصيب العشرات، أغلبهم أطفال ونساء، مساء الاحد، في قصف لقوات الاحتلال الصهيوني، استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعمت قوات الاحتلال أنها “آمنة ويمكن النزوح إليها".