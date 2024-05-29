مراسل العالم.. القصف الاسرائيلي علی رفح متواصل

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح ان غارة اسرائيلية استهدفت عدداً من المواطنين في منطقة كف المشروع ما أدی الی استشهاد مواطن واصابة أكثر من 20 أخرين، وصلوا الی المستشفی الميداني الاميركي.

وأكد مراسل قناة العالم استمرار الغارات الاسرائيلية خلال الساعات الماضية واستهداف منطقة حي السلطان وحي السعودي ومنطقة دوار العودة.

وأشار الی غارات متفرقة في مناطق جنوب مدينة رفح، حيث استهدفت حي السلام، وحي البرازيل، ومنطقة يبنا مؤكداً ان الاليات العسكرية الاسرائيلية تقوم بتنفيذ سياسة نسف المربعات السكنية واحراق المنازل فيها.

وأوضح مراسل العالم ان هناك صعوبة في وصول الطواقم الطبية وعناصر الدفاع المدني الی المناطق التي تشهد كثافة في الغارات بسبب اشتداد المواجهات هناك.

وأكد مراسل العالم خروج المستشفی الكويتي بشكل كامل عن الخدمة بسبب وقوعها تحت دائرة النار وتقدم الآليات نحوها.

وبيّن مراسل العالم ان جيش الاحتلال الاسرائيلي وصل منطقة تلة زعرب التي تعتبر مابعد منطقة وسط رفح وهي منطقة كاشفة لمناطق الغرب.