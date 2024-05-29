الاحتلال يخترق القوانين ويستهدف الجيش اللبناني

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان القصف الاسرائيلي بدأ مبكراً علی بلدة شيحين، الجبين، الظهيرة وبلدات اقليم العرقوب راشيا الفخار وكفر حمام، كما شمل القصف، ميس الجبل واطراف بلدة عيترون.

وردت المقاومة اللبنانية علی هذا العدوان بعمليتين حتی الان، الاولی استهدفت فيها ورشة فنية كانت تعمل علی تركيب اجهزة تجسسية في موقع الراهب، فدمرته مرة اخری.

وفي العملية الثانية، رصدت المقاومة الاسلامية في لبنان تجمعات للاحتلال الاسرائيلي كانت تحرك في حرش مستعمرة اشتولا فأمطرتها بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية ما أدی الی سقوط قتلی وجرحی في هذه العملية.

وفي اعتداء سافر جديد، اطلق الاحتلال الاسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه موقع الجيش اللبناني في اطراف بلدة علما الشعب، لكنه لم يسفر عن اصابات.