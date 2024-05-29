الأربعاء ٢٩ مايو ٢٠٢٤
٠٩:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش29-05-2024

الأربعاء ٢٩ مايو ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش 27-05-2024

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش27-05-2024