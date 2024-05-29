رفح، المقاومة الفلسطينية تكبد الإحتلال خسائر كبيرة.. دعوات بمجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على رفح فورا

العالم - بانوراما

وقالت القسام إنها قامت بقنص جندي للاحتلال في منطقة الشوكة شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

كما استهدفت جرافتين ودبابة بقذائف الياسين في حي السلطان ومنطقة العبد غرب وجنوب رفح.

واضافت القسام أنها قامت بقنص جنديين آخرين، بالاضافة الى استهداف جنود كانوا قد تحصنوا داخل منزل بقذيفة تي بي جي في منطقة الشوكة شرق رفح.

هذا واعترف جيش الاحتلال بمقتل ثلاثة جنود واصابة اكثر من ستة وعشرين آخرين خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في معارك قطاع غزة.

ومنذ بداية عملية رفح قتل عشرة ضباط لجيش الاحتلال واصيب مئة وخمسة وثلاثون آخرون.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: عقد مجلس الامن الدولي جلسة طارئة لبحث الاوضاع في غزة دعا خلالها اغلب الاعضاء لوقف العدوان الإسرائيلي على رفح فورا.

وقال المندوب الدائم للجزائر بالأمم المتحدة، عمار بن جامع، إن الأزمة الإنسانية في غزة تفاقمت بفعل.

بدوره قال نائب المندوب الفلسطيني في مجلس الأمن إن سلطات الاحتلال قصفت المخيمات ولم توقف هجماتها بناء على أمر محكمة العدل الدولية.

فيما كررت فرنسا معارضتها للعملية في رفح .من جهته أكد مندوب الصين في مجلس الأمن، أن السماح باستمرار القتال في غزة يؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية وإغراق المنطقة في اضطراب.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.