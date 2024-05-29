تفاصيل استهداف القوات المسلحة اليمنية 6 سفن دعمت الاحتلال

العالم - اليمن

واشارت في بيان لها، تنفيذ القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى ست عمليات عسكرية وعلى النحو التالي: ثلاث عمليات عسكرية في البحر الأحمر استهدفت الأولى سفينة ( LAAX ) وقد أصيبت إصابة مباشرة وتضررت بشكل كبير .

وأضاف البيان، ان العملية الثانية استهدفت سفينة (MOREA ) والعملية الثالثة استهدفت سفينة ( Sealady). وقد نفذت العمليات الثلاث بعدد من الصواريخ البحرية والبالستية والطائرات المسيرة وأدت إلى تحقيق إصابات مباشرة بفضل الله.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا سفينتي ( ALBA ) و( Maersk HARTFOFD ) الأمريكية في البحر العربي، وتمت عملية الاستهداف بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأشارت الى استهداف العملية العسكرية السادسة سفينة ( MINERVA ANTONIA ) في البحر الأبيض المتوسط بعدد من الصواريخ المجنحة، وقد تم استهداف كافة السفن المذكورة لانتهاكها قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية: أمام استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق إخواننا في قطاع غزة لن تتردد بعون الله تعالى في استهداف كافة السفن التي تتعامل مع الكيان الإسرائيلي في منطقة العمليات المعلن عنها وبغض النظر عن وجهتها وكما جاء في بياناتها السابقة.

وحيت القوات المسلحة اليمنية في ختام بيانها، المقاومة الفلسطينية الباسلة في قطاع غزة وكافة الأحرار المساندين لها في لبنان والعراق وتؤكد استمرار عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

نص البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: { إن ینصرۡكم ٱلله فلا غالب لكمۡۖ وإن یخۡذلۡكمۡ فمن ذا ٱلذی ینصركم منۢ بعۡدهۦۗ وعلى ٱلله فلۡیتوكل ٱلۡمؤۡمنون } صدق الله العظيم

انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح، بقطاع غزة وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد.

نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى ست عمليات عسكرية وعلى النحو التالي:

ثلاث عمليات عسكرية في البحر الأحمر استهدفت الأولى سفينة ( LAAX ) وقد أصيبت إصابة مباشرة وتضررت بشكل كبير بفضل الله.

العملية الثانية استهدفت سفينة (MOREA ) والعملية الثالثة استهدفت سفينة ( Sealady ).

وقد نفذت العمليات الثلاث بعدد من الصواريخ البحرية والبالستية والطائرات المسيرة وأدت إلى تحقيق إصابات مباشرة بفضل الله.

ونفذت القوات المسلحة عمليتين عسكريتين استهدفتا سفينتي ( ALBA ) و( Maersk HARTFORD ) الأمريكية في البحر العربي، وتمت عملية الاستهداف بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.

واستهدفت العملية العسكرية السادسة سفينة ( MINERVA ANTONIA ) في البحر الأبيض المتوسط بعدد من الصواريخ المجنحة، وقد تم استهداف كافة السفن المذكورة لانتهاكها قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

إن القوات المسلحة اليمنية وأمام استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق إخواننا في قطاع غزة لن تتردد بعون الله تعالى في استهداف كافة السفن التي تتعامل مع الكيان الإسرائيلي في منطقة العمليات المعلن عنها وبغض النظر عن وجهتها وكما جاء في بياناتها السابقة.

وتحيي القوات المسلحة اليمنية المقاومة الفلسطينية الباسلة في قطاع غزة وكافة الأحرار المساندين لها في لبنان والعراق وتؤكد استمرار عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير

عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا

والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة

صنعاء 21 ذي القعدة 1445للهجرة

الموافق للـ 29 مايو 2024م