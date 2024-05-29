مسؤول إسرائيلي يكشف كم ستستمر الحرب على غزة

العالم- فلسطين المحتلة

واضاف هنجبي، إن الحرب في غزة ستستمر لمدة سبعة أشهر أخرى على الأقل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل 3 عسكريين من لواء ناحال وإصابة ضابط و3 جنود آخرين بجروح خطرة في معارك جنوبي قطاع غزة.

وأوضح أن العسكريون الإسرائيليون الـ 3 الذين قتلوا من كتيبة ناحال، قتلوا في انفجار عبوة ناسفة بمبنى مفخخ في رفح.

كما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تمت إصابة جندي من الوحدة المتعددة الأبعاد بجروح خطيرة خلال معركة جرت شمال قطاع غزة، اليوم الأربعاء.

إصابات بجروح خطيرة في معركة شمال قطاع

وأضاف جيش الاحتلال، أنه تمت إصابة ضابط من الكتيبة 614 مدرسة الهندسة القتالية، وجندي آخر من الكتيبة 614 مدرسة الهندسة القتالية بجروح خطيرة في معركة شمال قطاع غزة.