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شاهد/مكسيكيون غاضبون يهاجمون سفارة كيان الإحتلال

الأربعاء ٢٩ مايو ٢٠٢٤ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

هاجم محتجون على العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة السفارة الإسرائيلية في العاصمة المكسيكية اليوم الاربعاء.

العالم - فلسطين

وألقى المتظاهرون الحجارة باتجاه الشرطة التي منعتهم من التقدم نحو المجمع الدبلوماسي في حي لوماس دو تشابولتيبيك بالمدينة.

وانضم نحو 200 شخص للتظاهرة التي حملت شعار “تحرك عاجل من أجل رفح”. وبدأ 30 من المتظاهرين يحطّمون عوائق تمنعهم من الوصول إلى البعثة الإسرائيلية.

واستخدم عناصر الشرطة الغاز المسيل للدموع ورشقوا المتظاهرين بالحجارة التي ألقوها.

وجاءت التظاهرة للتنديد بالعدوان الاسرائيلي على رفح أدت إلى اشتعال خيم تؤوي نازحين فلسطينيين، ما أسفر عن استشهاد 45 شخصا وإصابة 249 آخرين وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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