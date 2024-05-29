حزب الله يدك تموضع جنود الاحتلال بموقع البغدادي بصواريخ ومسيرات

العالم - لبنان
وقالت المقاومة الإسلامية في بيان: ان مجاهديها شنوا هجومًا مركبًا بالتتالي على موقع البغدادي بدأ باستهداف الموقع وحاميته وانتشار جنوده بالأسلحة الصاروخية، وأتبعوها بمسيرات انقضاضية محملة بالقنابل استهدفت غرفة عمليات الموقع والمراقبة أصابت أهدافها بدقة وأحدثت عدة انفجارات وحرائق وحققت إصابات في الجنود.
وهذا هو نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَـهِ الرَحْمَـٰنِ الرَحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَ اللَهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، شنت المقاومة الإسلامية هجومًا مركبًا بالتتالي على موقع البغدادي بدأ باستهداف الموقع وحاميته وانتشار جنوده بالأسلحة الصاروخية، وأتبعتها بمسيرات انقضاضية محملة بالقنابل استهدفت غرفة عمليات الموقع والمراقبة أصابت أهدافها بدقة وأحدثت عدة انفجارات وحرائق وحققت إصابات في الجنود.
﴿وَمَا النَصْرُ إِلاَ مِنْ عِندِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الأربعاء 29-5-2024
20 ذو القعدة 1445 هـ