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حزب الله يدك تموضع جنود الاحتلال بموقع البغدادي بصواريخ ومسيرات

حزب الله يدك تموضع جنود الاحتلال بموقع البغدادي بصواريخ ومسيرات
الأربعاء ٢٩ مايو ٢٠٢٤ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الاربعاء، عن استهدافها انتشاراً ‏لجنود الاحتلال في محيط موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية، ومسيرات انقضاضية، مؤكدةً تحقيق إصابات مباشرة.

العالم - لبنان

وقالت المقاومة الإسلامية في بيان: ان مجاهديها شنوا هجومًا مركبًا بالتتالي على موقع البغدادي بدأ باستهداف الموقع وحاميته وانتشار جنوده ‏بالأسلحة الصاروخية، وأتبعوها بمسيرات انقضاضية محملة بالقنابل استهدفت غرفة عمليات الموقع ‏والمراقبة أصابت أهدافها بدقة وأحدثت عدة انفجارات وحرائق وحققت إصابات في الجنود.

وهذا هو نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَـهِ الرَحْمَـٰنِ الرَحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَ اللَهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، شنت المقاومة ‏الإسلامية هجومًا مركبًا بالتتالي على موقع البغدادي بدأ باستهداف الموقع وحاميته وانتشار جنوده ‏بالأسلحة الصاروخية، وأتبعتها بمسيرات انقضاضية محملة بالقنابل استهدفت غرفة عمليات الموقع ‏والمراقبة أصابت أهدافها بدقة وأحدثت عدة انفجارات وحرائق وحققت إصابات في الجنود.‏

‏﴿وَمَا النَصْرُ إِلاَ مِنْ عِندِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
‏ الأربعاء 29-5-2024‏
‏20 ذو القعدة 1445 هـ

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