غريب ابادي : كل جريمة لا يحاسب عليها الصهاينة هي خطوة نحو موت السلام

العالم - ايران

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع "اكس"، وفي اشارة الى جريمة الكيان الصهيوني باستهدافه خيم النازحين والمحرقة التي ارتكبها بحق الاطفال والنساء والابرياء العزل في مخيم برفح جنوب غزة، كتب غريب ابادي: " مما يدعو للاسف ان الأمم المتحدة وأجهزتها وآلياتها العقيمة ترى الأطفال يحرقون أحياء في رفح ولا تحرك ساكنا."

واضاف غريب ابادي :"إن كل جريمة لا يحاسب عليها الكيان الصهيوني المتعطش للدماء هي خطوة نحو موت 79 عاما من الجهود الإنسانية لإحلال السلام في شكل أمم متحدة غير فعال."

يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية يوم امس ( اليوم الـ 235 للحرب على غزة)،عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 تشرين الاول/اكتوبر ليصل الى 36 ألفا و96 شهيدا، و 81 الفا و 136 جريحا.