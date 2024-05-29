تقرير الأركان الإيرانية حول احتمالية العملية التخريبية بمروحية رئيسي

العالم- ايران

وتقريرها الثاني المتعلق بالتحقيق في ملابسات سقوط مروحية الرئيس الشهيد أيه الله رئيسي ورفاقه اعلنت الهيئة عن استبعاد حدوث انفجار ناجم عن عمل تخريبي أثناء الطيران وقبل ارتطام المروحية المذكورة بمرتفع.

وقالت الهئية : انه لا وجود لعملية تخريبية في المروحية ولا احتمال لتعرضها للتفجير خلال تحليقها.

واضافت: ان التقرير الثاني يؤكد أن لا وجود لخلل في الاتصالات أو تداخل في الترددات الخاصة بالمروحية خلال الطيران

وتابعت: انه لم تتم مشاهدة آثار للحرب الإلكترونية على المروحية.

واشارت الهيئة في التقرير ان عدد الركاب في المروحية كان متناسباً ومتناسقاً مع معايير الوزن المتبعة.

يتبع