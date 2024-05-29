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إيران تعلق على رسالة كتبتها 'نيكي هيلي' على القنابل الإسرائيلية

إيران تعلق على رسالة كتبتها 'نيكي هيلي' على القنابل الإسرائيلية
الأربعاء ٢٩ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

علق امين لجنة حقوق الانسان ومساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في إيران كاظم غريب ابادي، على العبارات التي كتبتها السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، على القنابل الإسرائيلية.

العالم - ايران

وكتب ابادي، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" إكس"، اليوم الأربعاء: " بينما تزور نيكي هيلي فلسطين المحتلة وتترك كتابات على قنابل الكيان الإسرائيلي، فإن هذا الكيان، في غياب إجراء حاسم للأمم المتحدة، أوقف الإنترنت في رفح من أجل حرمان الناس من حتى (فرصة) التحدث عما حدث لهم هذه الأيام".

وخلال زيارتها لفلسطين المحتلة، الاثنين الماضي، كتبت هيلي كلمات دعم للجيش الإسرائيلي على قذيفة صاروخية من عيار 155 ملم، قالت فيها: "أمريكا تحب إسرائيل دائما.. اقضوا عليهم".

وتم نشر الصور على منصة "إكس" من قبل نائب الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لحزب الليكود، داني دانون، ووصف النشطاء الداعمون لفلسطين في الولايات المتحدة تصرف هيلي بأنه دليل مثير للاشمئزاز وانحلال أخلاقي.

وأعربت هيلي، خلال زيارتها لفلسطين المحتلة عن دعمها القوي لتل أبيب، قائلة: "أمريكا تقف إلى جانب إسرائيل، وإسرائيل تقاتل أعداء أمريكا اليوم، ولا تتوقف حتى تنتصر".

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