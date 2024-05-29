على أرض غزة.. القسام تلقن جنود الاحتلال درسا في المقاومة

العالم - خاص بالعالم

هذا هو المشهد في قطاع غزة.. 24 ساعة من المعارك الضارية التي خاضتها المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال.. كتائب القسام، اعلنت ايقاعها لخمسة عشر جنديا من جيش الاحتلال بين قتيل وجريح بتفجير عبوة رعدية في حي التنور شرقي مدينة رفح.

واضافت انها قامت ايضا بقنص جندي للاحتلال في منطقة الشوكة شرق رفح، بالاضافة الى استهداف جرافتين ودبابة بقذائف الياسين في حي السلطان ومنطقة العبد غرب وجنوب رفح.

واوضحت القسام انها قامت جنديين، بالاضافة الى استهداف جنود كانوا قد تحصنوا داخل منزل بقذيفة تي بي جي في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.



القسام اكدت ان مقاوميها قاموا بتنفيذ عملية مركبة بعد استدراج قوة صهيونية لأحد الكمائن قرب مدرسة الشوكة شرق مدينة رفح وتفجير عبوة رعدية بها وقتل اربعة من أفرادها وإصابة عدد آخر، وفور وصول قوات النجدة تمكن المقاومون من قنص جنديين من أفراد القوة. فيما اعلنت سرايا القدس استهداف مجموعة من جنود العدو الاحتلال المتحصنة في مبنى بمحيط المستشفى التركي شمال المحافظة الوسطى. وعرضت مشاهد من اسقاط طائرة كواد كابتر التابعة لجيش لجيش الاحتلال وهي من نوع 'مافيك برو' حيث تم السيطرة عليها في سماء مخيم جباليا شمال قطاع غزة.



جيش الإحتلال اعلن عن مقتل ثلاثة جنود واصابة اكثر من 26 اخرين خلال المعارك في قطاع غزة في الساعات الاربعة والعشرين الماضية. والجنود القتلى هم من كتيبة ناحال، قتلوا جراء انفجار عبوة ناسفة شديدة الانفجار في رفح واصيب في العملية اربعة اخرون.

وقال جيش الاحتلال ان القوات تعرضت لكمين حيث دخلت القوات إلى مبنى تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع منه باتجاه الآليات العسكرية ولحظة دخول القوات تم تفجير عبوة ناسفة مزروعة داخل المبنى ما أدى لانهياره. ومنذ بداية عملية رفح قبل نحو اسبوعين قتل عشرة ضباط لجيش الاحتلال واصيب 135 اخرين.