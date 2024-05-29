السادسة من نوعها منذ 2014..مشاهد من إسقاط مسيرة أمريكية بمأرب

العالم - اليمن

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، إسقاط طائرة تجسس أمريكية مقاتلة من طراز (MQ9) أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب، بصاروخ محلي الصنع، وتعد هذه الطائرة السادسة من ذات الطراز التي يتم إسقاطها منذ بدء معركة إسناد غزة.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدِنا.. نجحت قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحةِ اليمنية وبعونِ الله تعالى فجر يومنا هذا الأربعاء في إسقاط طائرة أمريكيةٍ نوع "MQ_9" أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب".

وأضاف: "وقد تمت عملية الاستهدافِ بصاروخ أرض جو محلي الصنعِ وسيتم توزيع مشاهد الإسقاط ".

وتابع: "إن القواتِ المسلحة اليمنية تؤكد أن عملية إسقاط الطائرة جاءت بعد أيام فقط من إسقاط طائرة أخرى من نفس النوع في أجواء محافظة البيضاء، وهي الطائرة السادسة التي تم إسقاطها من هذا النوع خلال معركةِ الفتحِ الموعود والجهادِ المقدس دعما وإسنادا للشعب الفلسطيني".

وأردف سريع: "إن القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى مستمرة في تطوير قدراتها الدفاعية للتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني ولكافة القوى المعادية واستمرارا في الانتصارِ للشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار".