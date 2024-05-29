تفاعل رواد التواصل مع قصة الشبشب الغزاوي الذي قهر الصهاينة

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هذه المجازر تحصل بينما العالم صامت تماما عن الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. في ظل كل هذا يقول الناشطون إن ما يجري يؤكد أن المقاومة هي الخيار الوحيد لمواجهة الاحتلال وجرائمه.



رسوم كثيرة تداولها الناشطون حول مجزرة رفح، لدينا هنا هذا الرسم وفيه الخيام في رفح وهي تحترق بينما العالم يضع رأسه في الأرض هربا، وكأن شيئا لا يجري في غزة.



في الرسم التالي نرى بنيامين نتنياهو وهو يرمز الى نيرون وهنا نرى رفح وهي تحترق وكتب في اعلى الصورة نيرون.. نتنياهو هو نيرون الثاني.



الرسم الاخير نشاهد فيه نتنياهو وهو يقصف الخيام في رفح ويقول.. إنه حقا خطأ بريء آخر



حين عرضت كتائب القسام فيديو كمين جباليا الذي أوقع جنود الاحتلال بين قتيل وأسير كان هناك شيء لفت الأنظار. في الفيديو هذا ظهر النعال أو "الشبشب" الذي كان يرتديه أحد المقاومين وهو يجر أحد الأسرى من جيش الاحتلال.

هذا الشبشب البسيط أصبح رمزا لإذلال جيش الاحتلال وأصبح اسمه "الشبشب الذهبي". الناشطون تفاعلوا بقوة مع إسم "الشبشب الذهبي" واعتبروه صورة واضحة لفشل جيش الاحتلال في غزة



نستعرض بعض التعليقات حول هذا الموضوع. حيث كتب "باسل" كتب:" عندما تكون مقاوما. يعني أن تكون شجاعا يعني ان تكون مميزا. تحت نعالكم سقطت هيبتهم وكبرياؤهم تحت الشبشب الغزاوي. سقط جبروتهم.



"أسماء" بدورها علقت. الشبشب الغزاوي أمضى من كل أسلحتهم. إنها غزة.



وأما التعليق الاخير من "أمال" وفيه. سجل يا تاريخ الشبشب الذي قهر الصهاينة.

في ظل دفاع الكثير من المشاهير عن القضية الفلسطينية آخرون فضلوا التعامل مع الشركات الداعمة للاحتلال. حملة واسعة لحظر المشاهير الذين يروجون لشركات تدعم الاحتلال انطلقت بقوة في العالم.

هذه الحملة وصلت إلى مصر حيث شارك عدد من المشاهير في إعلان لشركة بيبسي التي تعاني من خسائر كبيرة نتيجة المقاطعة. في المقابل قاطع مشاهير هذا الإعلان..منهم المغني المصري "ويجز" الذي رفض المشاركة فيه دعما لغزة.



من التلعيقات حول هذا الموضوع لدينا تعليق من "فراس الماشي" وفيه. ويجز رفض المشاركة في إعلان بيبسي الجديد2024 تضامنا مع الشعب الفلسطيني، بينما سبعة مشاهير متخاذلين ظهروا بإعلان بيبسي الجديد.. "فعلا الفرق بين صاحب المبدأ ومن لا يملكها".



"احلام" بدورها علقت. إعلان شركة بيبسي أكبر داعمى الكيان بطولة الأتى أسمائهم :- عمرو دياب نوال الزغبى احمد السقا كريم محمود عبدالعزيز قصي سامى الجابر هؤلاء حق فيهم أمر المقاطعة بكل منصات التواصل ولأعمالهم أيضا .. فقاطعوهم يرحمكم الله.



"فارس حمام" اخيرا علق. بدافعوا عنهم كأنهم مش عاملين اشي المهم ما يطلعوهم غلطانين يا عيب الشوم على زمن صرنا بنفضل شوية مشاهير الناس عملتهم على شعب كامل كل همو يوخذ ابسط حقوقو حسبي الله ونعم الوكيل.

ودع اللبنانيون والدة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. وكثيرون عبروا عن مشاعرهم لعدم حضور السيد نصرالله دفن والدته. فيديو يظهر السيد نصرالله وهو يزور والدته السيدة نهدية صفي الدين في المستشفى في مشهد تفاعل معه الناشطون بشكل قوي جدا.

التفاصيل في الفيديو المرفق