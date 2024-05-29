شاهد.. ماذا قالت أكبر شبكة إنسانية في العالم عن غزة؟

العالم - خاص بالعالم

مع مرور كل يوم من حرب الابادة الاسرائيلية على غزة تزداد صورة المشهد الانساني قتامة في ظل تجرد الكيان المحتل العنصري من جميع مفردات الانسانية واستهانته بالمحاكم الدولية والمنظمات الحقوقية و الانسانية.



يواصل الاحتلال عدوانه على غزة لليوم 136 مرتكبا المزيد من المجازر و اعلنت وزارة الصحة في غزة ارتكاب الاحتلال ست مجازر خلال الساعات الاربع والعشرين المضاية وصل على اثرها خمسة وسبعين شهيدا و مائتين واربعة وثمانين جرحا الى المستشفيات لافتة ان عددا من الضحايا لايزالون تحت الركام في الطرقات.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمّعاً للفلسطينيين قرب منطقة كف المشروع، شرق رفح.

كما استشهد عدد اخر في قصف جوي اسرائيلي استهدف مخيم جباليا وسط القطاع بينما فجر جيش الاحتلال عددا من المباني في المخيم.

واستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي الشيخ الرضوان بمدينة غزة، شمالي القطاع.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي شمال غربي مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

بينما يواصل الاحتلال عدوانه على غزة تتواصل دعوات المنظمات الانسانية الدولية لايقاف الحرب.

الاتحادُ الدولي لجمعياتِ الصليبِ الأحمر والهلالِ الأحمر وهو أكبرُ شبكةٍ إنسانية في العالم دعا الى وقفِ إطلاقِ النار في قطاع غزة، وايصالِ المساعداتِ الإنسانية الى السكان دونَ عوائق.وقالتْ رئيسةُ الاتحاد كيت فوربس إنّ هناك حاجةً ماسة الى حلٍ سياسي يسمحُ بالتوصل إلى وقفٍ لإطلاقِ النار ليتمكنَ الاتحادُ من القيام بواجبهِ في القطاع، وإيصالِ المساعداتِ الضرورية للأهالي.

<SB> كيت فوربس

اناشد جميعَ الأطراف التفاوضَ من أجلِ إنجازِ هدنةٍ في القطاع، شاهدت الوضع 'الفظيع' في رفح خلال زيارة لها في فبراير شباط الماضي الوضع كان فظيعا .

من جهتها، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن المدنيين يُذبحون في غزة ويُدفع بهم إلى مناطق قيل لهم إنها آمنة فلا يطالهم إلا قصف جوي بلا انقطاع وقتال عنيف.

وشددت المنظمة على أن إسرائيل يجب عليها إنهاء حملة الموت والدمار التي تشنها في غزة ووقف هجومها على رفح.

بدورها قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف إن السكان ‏في غزة لا يحصلون على ما يكفي من المساعدات أو الوقود ولا مكان آمنا في القطاع.