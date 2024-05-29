شاهد.. حزب الله يشعل النيران في ثكنات إسرائيلية

العالم - خاص بالعالم

دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة،تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان هجماتها على شمال فلسطين المحتلة موقعة خسائر و اصابات في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت المقاومة الإسلامية قصفت موقع راميا التابع لجيش الاحتلال في الجليل الأعلى.



ونشرت المقاومة مشاهد مصورة للهجوم الناري المركز والذي جاء من ‌‏مسافة قصيرة بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة سستهدفا موقع راميا وعلى ‏حاميته وتجهيزاته وتموضوعات جنوده وحققوا فيه إصابات مباشرة.

كما شنت المقاومة هجوماً على موقع البغدادي التابع لقوات الاحتلال على الحدود الفلسطينية - اللبنانية بدأ باستهداف الموقع وحامية جنوده ‏بالأسلحة الصاروخيّة، وأتبعتها بمسيّرات انقضاضيّة محمّلة بالقنابل استهدفت غرفة عمليّات الموقع ‏والمراقبة أصابت أهدافها بدقّة وأحدثت عدّة انفجارات وحرائق وحققت إصابات في الجنود.

هذا و أعلنت وسائل إعلام عبرية أن نيران كبيرة اندلعت في الجليل الأعلى نتيجة القصف الذي نفذته المقاومة الإسلامية ،و أن صواريخ مضادة للدروع أطلقت من لبنان تجاه منطقة المنارة في الجليل الأعلى.إلى ذلك دوت صفارات الإنذار عدة مرات في الجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيّرة.