هل ينجح إجتماع قادة المعارضة الاسرائيلية بإسقاط حكومة نتنياهو؟

العالم – العين الإسرائيلية

ويسلط برنامج"العين الاسرائيلية"، الضوء على الخلافات الداخلية في الكيان الاسرائيلي حيث اجتمع ثلاثة من قادتهم وجدعون ساعر في إطار غرفة عمليات مشتركة لاسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، ويأتي إجتماع قادة المعارضة الثلاثة في أجواء القطيعة بين نتنياهو وغالانت التي ما زالت مستمرة بعد اعلان وزير الحرب قبل أسبوعين علناً خلافه مع رئيس الحكومة نتنياهو على ادارة الحرب والقرارات التي تتخذ بشأنها.

وفيما يتعلق بتقييم إجتماع قادة المعارضة الثلاثة وحول احتمالية تمكنهم من إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو في حال إنضم إليهم بني غانتس، اكد علي حيدر المختص بالشؤون الاسرائيلية، بأنه لابد من التمييز بين الفقدان الحكومي للشرعية الشعبية وبين فقدانها للشرعية القانونية قبل ان تستطيع شخصيات المعارضة من محاولة إبراز الحكومة، كما لو انها منفصلة عن الواقع الشعبي بنسبة معينة عبر هذه الإجتماعات او ما شابه.

ولفت حيدر إلى أن الواقع القانوني والمرتكز النيابي الذي تستند إليه الحكومة من دون يوآف غالانت وآيزنكوت يستند الى 64 مقعداً، وبالتالي حتى لو اجتمعت كل عناصرالمعارضة فانها غير قادرة على إسقاط حكومة نتنياهو، بالاضافة الى انه في تاريخ "اسرائيل" لم يسبق بأن اسقطت معارضة حكومة، إلا اذا انشق أحد أحزاب الحكومة وانضم إلى المعارضة وهذا أمر طبيعي في ظل الأنظمة البرلمانية في هذا الموضوع.

ونوّه حيدر إلى أن من نجده في الحكومة يمكن أن نجده في المعارضة ومن يؤيد وهذه التقلبات معروفة في الساحة الاسرائيلية.

وناقش البرنامج ما تداوله الاعلام العبري حيث أن نتنياهو يتجه لحل مجلس الحرب إذا فشل في ضم جدعون ساعر إليه بعد تقديم بني غانتس إستقالته من منصبه، كما هدد سابقا بحلول الثامن من يوليو /حزيران بحسب ما يقول الاعلام العبري.

وبحث البرنامج في فرصة العودة الى طاولة المفاوضات لوقف النار وصفقة تبادل الأسرى التي تروّج لها حكومة نتنياهو والتي قد تكون الأخيرة بحسب الاعلام العبري، وعندها قد يتعرض الأسرى للموت في حال استكمل الهجوم على رفح.

كما تطرق البرنامج إلى قصة الرصيف العائم الذي بنته أمريكا من أجل إدخال المساعدات الانسانية الى قطاع غزة والذي فشل بكل معنى الكلمة بحسب الاعلام العبري فهو بعد أكثر مما يقرب اسبوعين على تفكك أجزاء منه لا يزال معطلا فيما لم يستفاد منه أبناء غزة في شيء.

ضيف البرنامج:

- علي حيدر المختص بالشؤون الاسرائيلية

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