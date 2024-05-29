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سوريا/استشهاد طفلة وعدد من الجرحى بعدوان اسرائيلي على بانياس+صور

سوريا/استشهاد طفلة وعدد من الجرحى بعدوان اسرائيلي على بانياس+صور
الأربعاء ٢٩ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

ذكرت وسائل إعلام سورية بأن عدوان إسرائيلي استهدف أحد الأحياء السكنية في مدينة بانياس ادى الى استشهاد طفلة كانت تلعب أمام منزلها بجانب إصابات بين المدنيين جراء انفجار جسم مجهول في حي الكورنيش الجنوبي في المدينة.

العالم-سوريا

واوضح مصدر عسكري سوري بحسب الاخبارية السورية : حوالي الساعة 30 : 19 مساء اليوم شن الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً أحد المواقع في المنطقة الوسطى وأحد الأبنية السكنية في مدينة بانياس في المنطقة الساحلية، ما أدى العدوان إلى استشهاد طفلة وإصابة عشرة مدنيين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.



وفي وقت سابق من اليوم؛ أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجار ضخم في محيط مدينة حمص وسط سوريا.

وذكرت أن صوت انفجار ناجم عن اعتراض الدفاعات الجوية لجسم غريب بالقرب من ناحية الفرقلس.

وتشير المعلومات الأولية لاحتراق سيارة.

وذكر المصدر ذاته؛ أن تم استهداف جوي معادي لشاحنات براد أثناء مرورها من منطقة الفرقلس بريف حمص الشرقي.

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