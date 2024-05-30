قائد الثورة :الجامعيون الأميركيون وقفوا في الجهة الصحيحة من التاريخ.. المعارضة الإسرائيلية تبحث إسقاط الحكومة وتدعو غانتس للإستقالة

العالم - بانوراما

وأكد آية الله خامنئي أن الطلاب الجامعيون في الولايات المتحدة يقفون في الجهة الصحيحة من التاريخ، مضيفا أن مؤازرة الأساتذة للطلاب حدث مهم ومؤثر.

وأكد آية الله خامنئي أن الطلاب الاميركيون يشكلون اليوم جزء من جبهة المقاومة التي تكافح منذ سنين بالإدراك ولامشاعر التي يعيشها الطلاب.

وطمأن آية الله خامنئي الطلاب بأن الأوضاع نحو التغيير والحقيقة في طور الظهور، موصيا إياهم بالتعرف على القرآن الكريم

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: بحث زعماء المعارضة في كيان الاحتلال الاسرائيلي إسقاط الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو.



وقدم حزب معسكر الدولة بزعامة بيني غانتس مقترحا لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة في شهر تشرين الاول أكتوبر.

وجاء الرد من حزب الليكود الحاكم على هذا الاقتراح بان تل ابيب بحاجة إلى الوحدة في زمن الحرب.

وكانت صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل' قد نقلت ان رئيس حزب 'يوجد مستقبل' يائير لابيد، ورئيس حزب 'إسرائيل بيتنا' أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب 'اليمين الوطني' جدعون ساعر، اجتمعوا لوضع خطة فعالة لاستبدال الحكومة الحالية من أجل ما اسموه مستقبل "اسرائيل".

ودعا السياسيون الثلاثة، في بيان عقب الاجتماع، رئيس حزب 'المعسكر الوطني' بيني غانتس، للاستقالة من الحكومة والانضمام إليهم.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.