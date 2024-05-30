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كاميرا العالم ترصد إقتحام الإحتلال لجنين متسببا بأزمة مرورية خانقة

الخميس ٣٠ مايو ٢٠٢٤ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

إقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة جنين ومحيط مخيم جنين خلال ساعات النهار، ويأتي هذا الاقتحام في سياق حملات الإقتحامات المتواصلة لمخيم جنين ومخيمات شمال الضفة الغربية، مراسلة العالم رصدت لنا لحظات الاقتحام الاولى للمدينة.

العالم - خاص بالعالم

إقتحام جديد لمخيم جنين في منتصف النهار حيث ان الأزمة المرورية خانقة، والآليات العسكرية تتحرك في وسط المدينة متسببة بهذا الاختناق المروري الكبير.

ولفتت مراسلتنا إلى أنه حتى الآن لايوجد معلومات حول ماهية هذا الاقتحام الاسرائيلي للمخيم حيث انه بعد اسبوع واسع من اقتحام واسع شنه جيش الاحتلال على مخيم جنين استمر لاكثر من يومين ونصف واستشهد على إثره 12 شهيد وكان هنالك 30 اصابة خطيرة.

ونوهت مراسلتنا بأن هرتسي هاليفي رئيس الأركان العسكرية في جيش الاحتلال الاسرائيلي كان قد قال بأن:"حالة الطوارئ موجودة داخل مدينة الجنين ومخيمها، وان الاقتحام متواصل حتى القضاء على المقاومين الفلسطينيين في مخيم جنين".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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