مظاهرات حاشدة في أوروبا تطالب بوقف "الإبادة الجماعية" في غزة

العالم - خاص بالعالم

العاصمة الدنماركية كوبنهاغن شهدت مسيرة ضخمة حيث جاب المتظاهرون العديد من الشوارع مرددين هتافات تدعوا الى ايقاف العدوان فورا وحمل المشاركون أعلام فلسطين داعين إلى محاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.



هذا بينما سار الالاف في مسيرة بالعاصمة الالمانية برلين وطالب المتظاهرين بوقف التعامل مع قادة الاحتلال الاسرائيلي وندد المشاركون بتقاعس المجتمع الدولي عن تقديم الحماية للشعب الفلسطيني، ودعوا إلى وقف العدوان وفك الحصار وادخال المساعدات في اسرع وقت.

بدورها شهدت العاصمة الفرنسية باريس تظاهرة حاشدة تضامنا مع اهالي غزة ورددوا هتافات تطالب بمحاسبة كيان الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في القطاع المحاصر، مطالبين بوقف فوري للحرب على غزة وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع ورفعوا الأعلام الفلسطينية، ووضع البعض كوفيات فيما رفع البعض الآخر لافتات كتب عليها أوقفوا القصف، الحرية لفلسطين.

العاصمة الاندونيسية جاكرتا شهدت هي ايضا تظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف وطالب المتظاهرون بوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ورفعوا خلال المسيرة الأعلام الفلسطينية، كما رددوا شعارات منددة بالمجازر الصهيونية في القطاع، في ظل استهداف ممنهج للمدارس والمستشفيات.

هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة والذي أدى الى استشهاد واصابة أكثر من مئة الف شخص معظمهم من النساء والأطفال.

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