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الجيش الصهيوني يعلن مقتل المصابين في عملية الدهس بالضفة الغربية

الجيش الصهيوني يعلن مقتل المصابين في عملية الدهس بالضفة الغربية
الأربعاء ٢٩ مايو ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر عبرية نقلا عن الجيش الصهيوني فجر اليوم الخميس، بمقتل الصهاينة في عملية الدهس التي جرت في مساء يوم الأربعاء في نابلس بالضفة الغربية.

العالم-فلسطين

وذكرت المصادر عن جيش الاحتلال "مقتل إسرائيليين في عملية دهس بالضفة الغربية".

واكدت أن العملية نُفذت عند حاجز عورتا جنوب شرق نابلس، لافتة إلى أن منفذها هاجم جنود الجيش بمركبته وأسقط اثنين منهم، ثم عاود الرجوع عليهما عند الحاجز.

وقال طاقم طبي صهيوني وصل إلى مكان عملية الدهس: "لقد قيل لنا في مكان الحادث أن اثنين من المارة قد دُهسا ونتيجة لذلك أصيبا بجروح حرجة وخطيرة".

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء يوم الأربعاء أن عملية الدهس التي جرت في نابلس، هي امتداد لحالة الغضب والمقاومة المتصاعدين في الضفة الغربية.

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