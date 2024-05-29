21 شهيدا بينهم أطفال في غارات صهيونية على رفح منذ صباح الأربعاء

العالم-فلسطين

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان: "استشهاد اثنين من طواقم الإسعاف التابع للهلال الأحمر نتيجة استهداف إحدى سيارات الإسعاف التي كانت متجهة لإخلاء جرحى وشهداء في منطقة دوار أبو السعيد بتل السلطان غرب رفح".

كما أعلنت الوزارة عن "انتشال أشلاء 5 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال منزل عائلة الحتو في محيط مدرسة الزهراء بمدينة غزة".

وبحسب الصحة بغزة "ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة إلى 36171 شهيدا و81420 مصابا، وذلك بعد ارتكاب الاحتلال 6 مجازر وصل منها 75 شهيدا و284 مصابا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية".

ويأتي ذلك مع تواصل القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي واستهداف المدنيين في القطاع، وذلك مع دخول الحرب على غزة يومها الـ 236، وسط نزوح متواصل للعائلات الفلسطينية داخل القطاع هربا من الغارات والقصف المتواصل.