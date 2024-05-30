البرلمان الفرنسي يعاقب نائبا رفع علم فلسطين خلال إحدى الجلسات

العالم-اوروبا

وقالت إذاعة "مونت كارلو"، إن بيفيه المنتمية لحزب الرئيس إيمانويل ماكرون والمعروفة بمواقفها المؤيدة لإسرائيل، قررت تعليق جلسة البرلمان وإقرار عقوبة بحق النائب بحيث تمنعه عن المشاركة في الجلسات البرلمانية لمدة خمسة عشر يوما وهي أقصى عقوبة يمكن للبرلمان إقرارها بحق نائب بالإضافة إلى خصم من مستحقاته المالية.

يشار إلى أن القوانين الداخلية للبرلمان الفرنسي تمنع ارتداء أو حمل أي إشارات سياسية أو الحضور بلباس غير رسمي إلى جلسات البرلمان.

جاء رفع العلم الفلسطيني داخل البرلمان الفرنسي خلال جلسة صاخبة وبعد سؤال للحكومة عن عدم قيام فرنسا بأي ضغوط على الحكومة الصهيونية "لمنعها من ارتكاب مجازر جديدة في رفح"، وجهته النائبة اليسارية آلما ديفور من حزب فرنسة الأبية اليساري المعارض والمعروف بمواقفه المناصرة للقضية الفلسطينية، قام زميلها سيباستيان ديلوغي برفع العلم الفلسطيني داخل القاعة.

من جانبهم، انتقد نواب اليسار قرار رئيسة البرلمان وسرعته وصرامته المبالغ بها إذ حصل النائب اليساري على نفس عقوبة نائب من اليمين المتطرف تلفظ قبل أشهر بعبارات عنصرية نحو نائب فرنسي من أصول أفريقية.

وتوجه النائب سيباستيان ديلوغي مباشرة بعد خروجه من البرلمان إلى ساحة الجمهورية حيث تجمع الآلاف "للاحتجاج على المجازر الإسرائيلية في رفح" وعلى عدم التدخل الفرنسي بشكل فعال أكثر في الضغط على الحكومة الصهيونية.

وأسفر الهجوم الصهيوني على غزة، حتى الآن، عن استشهاد أكثر من 36 ألف شهيد وأكثر من 81 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.