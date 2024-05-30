تفاصيل جديدة عن استهداف شركة أمريكية ومعهد بريطاني في بغداد + فيديو

العالم - العراق



وقالت الخلية في بيان إنه "بالساعة 0120 انفجرت رمانة صوتية امام شركة (كتر بلر) في منطقة الجادرية، كما انفجرت بالساعة 0130 رمانة صوتية أخرى امام معهد (كامبرج) في شارع فلسطين وسط منطقة سكنية بالعاصمة بغداد، دون حصول أضرار بشرية أو مادية".



ونقلت وكالة السومرية عن البيان ان "هكذا أفعال تحاول يائسة ان تسيء الى سمعة العراق والتوجه الملموس للإعمار وخدمة المواطنين وكذلك الى مكانة وتضحيات قواتنا الأمنية".



وتابعت الخلية، ان "القطعات الأمنية البطلة بمختلف عناوينها واجهزتها الاستخبارية ستلاحق وستصل إلى كل من يعبث بالأمن والسلم المجتمعي ويتجاوز على القانون والممتلكات العامة والخاصة".