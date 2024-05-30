شاهد.. قنابل "اسرائيلية" تحرق عشرات المحال التجارية في السوق المركزي برام الله

العالم - الاحتلال

وأوضحت بلدية البيرة أنّ قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة فجراً، تسببت باندلاع حريق كبير في حسبة ومجمع البيرة التجاري.

وأفاد رئيس بلدية البيرة بالإنابة روبين الخطيب بأنّ الحريق تسبب باشتعال النيران في أكثر من 100 محل تجاري وبسطة في المجمع التجاري، تستخدم لبيع الخضار والفواكه والملابس والأحذية والحلويات والأدوات المنزلية وغيرها.

وأشار الخطيب إلى أنّ الاحتلال عرقل وصول طواقم الدفاع المدني إلى المكان لأكثر من ساعة، الأمر الذي تسبب باتساع رقعة الحريق وامتدادها إلى مبان ومحال تجارية مجاورة، ملحقاً خسائر مادية فادحة.

من جانبه، أعلن جهاز الدفاع المدني أن طواقمه في رام الله والقدس وأريحا عملت على إخماد عدة حرائق اندلعت في عدد من المحال التجارية بسبب اعتداءات قوات الاحتلال على السوق الرئيس في محافظة رام الله والبيرة.

وذكر الدفاع المدني، في تقرير، أن الحريق بدأ في عربات الخضار الخشبية، وانتقل إلى بعض المحال التجارية.

وعملت 10 مركبات إطفاء بتعزيز من محافظتي القدس وسلفيت بقوة بلغت 60 رجل إطفاء، بالإضافة لمساندة الشركاء في الشرطة والأمن الوطني والبلدية، على السيطرة ومنع امتداد النيران للمجمعات التجارية المجاورة.

وأكّد الدفاع المدني السيطرة على الحرائق بعد عمل ثلاث ساعات بلغ أكثر من 80%، مؤكداً أن العمل يحتاج لساعات إضافية وقد يستمر لما بعد ساعات ظهر اليوم.



يذكر أنّ قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة فجر اليوم، واقتحم منطقة دوار المنارة، وشارع سوق الخضار المركزي (الحسبة)، وأطلقت قنابل الغاز السّام المسيل للدموع بكثافة، وداهمت شركتي العجولي والخليج للصرافة، واستولت على مبالغ من المال، بعد إحداث دمار واسع فيهما.