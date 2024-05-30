قاليباف: همجية الصهاينة يجب ان تتوقف

العالم - ايران

وقال قاليباف وهو يتحدث في مستهل الجلسة للمجلس اليوم الخميس ان عيون العالم شاخصة اليوم نحو رفح، ان النازحين الابرياء الذين لا ملاذ لهم سوى الخيم يُقصفون على يد اقسى الكائنات على وجه الارض اي المجرمين الصهاينة. ان صور الخيم المحترقة والاطفال المحترقين في رفح، ادمت قلوب شعوب العالم وجعلت صبرهم واحتمالهم ينفدان.

واضاف ان دول العالم لا سيما الدول الاسلامية يجب ان تضع جانبا المجاملات والاعتبارات الدبلوماسية وان تعمل بقوة من اجل الذود عن كرامة البشرية.

وتابع: اليوم ليس فلسطين وغزة ورفح وحدها بل انجازات الحضارة الانسانية مهددة ومعرضة للخطر. ان اصوات الاطفال المحترقة اجسادهم في رفح، تمثل وثيقة لانتكاسة البشرية في الدفاع عن الحقوق الطبيعية للانسان وتحولت الى رمز لعدم اكتراث الحكومات بابسط مشاعر شعوبها.

وتابع رئيس مجلس الشورى الاسلامي يقول ان المواجهة التي يخوضها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الاعزل، ليست مواجهة سياسية بل هي في الحقيقة مواجهة همجية القرن الحادي والعشرين ضد الانسانية العزلاء. ان الكيان الصهيوني ليس احرق اطفال فلسطين، بل ارواح وانفس جميع شعوب العالم.

واكد ان الحكومات يجب ان تواكب شعوبها وان تقف في الجانب الصحيح من التاريخ وتتصدى لماكينة القتل هذه والا تسمح لحفنة من المجرمين الصهاينة، ان يستهزئوا بالحضارة الانسانية.

وقال قاليباف ان الادارة الامريكية تعد في هذا الخضم، اكبر داعم للكيان الصهيوني ومؤسس لجميع هذه الجرائم. ان الوسط العسكري والصناعي في امريكا قد فرض ارادته على الشعب والطلبة التحررين الامريكيين ولا يسمح لشعوب العالم ان تحول دون استمرار المذابح في غزة.

ومضى يقول انه يجب وضع الهمجية الصهيوني عند حدها مهما كلف الثمن مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية حكومة وشعبا، ستبذل قصارى جهدها في هذا الطريق وستقف الى الابد وبفخر واعتزاز الى جانب الشعب المظلوم والاطفال الفلسطينيين الابرياء.