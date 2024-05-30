قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واسعة في قرى ومدن الضفة الغربية

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واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، حيث وصلت ناقلات جند وآليات إلى دوار المنار مركز المدينة، واقتحمت شركة صرافة، وقامت بأخذ تسجيلات كاميرات المراقبة والتدقيق في سجلات مالية. واندلعت مواجهات في محيط دوار المنارة وفق شهود عيان.



وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات في مدينة رام الله، واندلاع حريق كبير في سوق للخضار وسط المدينة جراء قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال.



كما دارت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال لدى اقتحامها لليوم الثاني على التوالي مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.



كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم شمالي الضفة برفقة عدد من الآليات العسكرية، وداهمت عدة أحياء. وأفادت مصادر محلية بأن جنودا داهموا منزل المعتقل محمد شحرور في الحي الشرقي، وأخذوا قياساته تمهيدا لهدمه.



وفي نابلس، قالت مصادر فلسطينية إن طائرة اسرائيلية مسيرة قصفت لأكثر من مرة موقعا عند مدخل مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية.



كما أفادت منصات نقلا عن الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة خمسة أشخاص جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز خلال اقتحامها المخيم.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل اثنين من جنوده إثر تعرضهما لعملية دهس على حاجز عورتا قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن المنفذ سلم نفسه للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.



إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وسط اشتباكات مع مقاومين، وذلك قبل محاصرتها منطقة قبر يوسف تمهيدا لاقتحامها من قبل المستوطنين.