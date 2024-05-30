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فيديو: استهداف جنود وآليات الاحتلال المتوغلة في جنوب رفح

الخميس ٣٠ مايو ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

عرض الإعلام الحربي في سرايا القدس مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها جنود وآليات العدو المتوغلة في محور التقدم جنوب رفح ضمن معركة طوفان الأقصى .

العالم - فلسطين

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