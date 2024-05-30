عملية الدهس.. هل ستكون بداية عمليات متواصلة في الضفة؟ + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أشار الزميل فارس الصرفندي إلى أن عملية دهس الجنديين قرب مدينة نابلس أثارت الكثير من التقديرات في الكيان الإسرائيلي وأجهزة الأمن فيه، الأمر الذي وصف بأنه قد يكون بداية لعمليات متواصلة في الضفة الغربية.

وأوضح أن عدداً من المحللين السياسيين والعسكريين أكدوا أن العملية التي حدثت في نابلس يجب ألا تؤخذ كعملية منفردة، حيث من الممكن أن تعود مثل هذه العمليات إلى الضفة الغربية في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين بعمليات الاستفزاز والاعتداء بالنسبة للفلسطينيين.

وبشأن التصريحات المعارضة الجديدة أشار مراسلنا إلى أن الجنرال المتقاعد إسحاق بريك قد شدد على أن قيادات الكيان الإسرائيلي في المستويين الأمني والسياسي والذين يقودن الحرب على قطاع غزة لا يريدون الاعتراف بالحقيقة الصعبة بأنهم المسؤولين عما يحدث اليوم في كيان الاحتلال الإسرائيلي، قائلاً إن هؤلاء قد فقدوا الطريق وإنهم يقودون الكيان الإسرائيلي الآن إلى الهاوية.

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