السيد الحوثي: ممارسات العدو الصهيوني هي جزء لا يتجزأ من هويته

العالم - اليمن

واضاف السيد الحوثي ان العدو الصهيوني يواصل عدوانه الهمجي على الشعب الفلسطيني في غزة لليوم الـ237 أمام دول العالم.

وتابع: شهد العالم بأسره الجريمة الفظيعة المتعمدة التي استهدف بها العدو الإسرائيلي النازحين المدنيين في رفح.

وصرح قائد حركة انصار الله: المنطقة المستهدفة في رفح كان قد أعلنها العدو سابقاً منطقة آمنة وتم استهداف النازحين فيها وهم نيام بـ7 قنابل أميركية.

واكد السيد الحوثي ان معظم الضحايا النازحين هم الأطفال والنساء وقد تمزقت وتفحمت أجسادهم بنيران تلك القنابل وفصلت رؤوسهم عن أجسادهم.

واشار الی ان بعض الأنظمة العربية الموالية لأميركا و"إسرائيل" تعمل على تغييب جرائم العدو الإسرائيلي، مضیفا ان الأنظمة العربية تعمل على تغييب جرائم العدو الصهيوني على مستوى المناهج الدراسية ووسائل الإعلام وغيرها.

وقال السيد الحوثي ان الممارسات التي يرتكبها العدو الإسرائيلي هي جزء لا يتجزأ من هويته وتفكيره ومعتقده والعدو الإسرائيلي بارتكابه المستمر للجرائم يحاول أن يروض شعوب العالم على تقبله وتقبل جرائمه والتغاضي عنها.

ونوه الى ان : النظرة الإسرائيلية إلى بقية المجتمعات البشرية هي نظرة احتقار ودونية وكراهية. كل جرائم العدو الإسرائيلي ارتكبت بالقنابل الأميركية وبالغطاء الأميركي الذي يمنع أي قرار ملزم بوقف العدوان على قطاع غزة.

واضاف ان البيانات والإدانات التي تصدر عند كل جريمة صهيونية كبيرة لم تعد تجدي شيئاً ولا بد من اتخاذ مواقف عملية. كثير من البلدان العربية لم تصدر أي بيان أو إدانة لجرائم العدو الصهيوني.

ولفت الی ان بعض الزعماء العرب إذا أطلق موقفاً من العدوان يحاول أن يقدم عبارات مهذبة تجاه العدو من أجل أميركا وهذا شيء مؤسف جداً و من المؤسف جداً أن البعض من الدول العربية مستمرة في علاقتها مع العدو الإسرائيلي.

يتبع..