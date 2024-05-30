حزب بيني غانتس يقترح حل الكنيست الاسرائيلي

العالم - الاحتلال

وقال الحزب الذي يتزعمه الوزير في حكومة الحرب الاسرائيلية بيني غانتس في بيان، اليوم الخميس، إنه اقترح إجراء تصويت لحل الكنيست في مسعى لإجراء انتخابات مبكرة.

من جهتها قالت صحيفة هاآرتس إن من المرجح أن حزب "معسكر الدولة" لن يطرح مشروع القانون للتصويت في الكنيست طالما أنه لا توجد أغلبية مضمونة لأن مشاريع القوانين التي تتم مناقشتها في الكنيست ويتم رفضها لا يمكن طرحها مرة أخرى إلا بعد ستة أشهر.

وتعليقاً على هذا الأمر، قال حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل بحاجة إلى وحدة في زمن الحرب".

هذا وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، قد قال أمس الأربعاء، إنه اتفق مع أحزاب المعارضة الإسرائيلية على خطة عمل لاستبدال الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو "لصالح مستقبل إسرائيل".

وقال لابيد في نهاية الاجتماع الذي ضم أيضاً زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، وجدعون ساعر العضو بـ"حزب الوحدة الوطنية"، إن أعضاء الكنيست الثلاثة يتوقعون غانتس من الحكومة والانضمام للجهود المبذولة لاستبدالها.