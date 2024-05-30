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روسيا تطالب 'إسرائيل' بالتنفيذ الفوري لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن

روسيا تطالب 'إسرائيل' بالتنفيذ الفوري لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن
الخميس ٣٠ مايو ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

دعت روسيا، عبر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف العدوان على قطاع غزة.

العالم - روسيا

وقالت زاخاروفا: "نحن نعتقد أن ما حدث كان نتيجة مباشرة لتجاهل الجانب الإسرائيلي للعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تطالب بوقف الأعمال العدائية في قطاع غزة، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

وأضافت: "وفي هذا الصدد، فإننا نكرر دعوتنا إلى التنفيذ الفوري لهذه القرارات، الأمر الذي من شأنه أن يضمن التوصل إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد".

ووفقا لها، فإن من شأن ذلك أيضاً مساعدة سكان قطاع غزة وتهيئة الظروف من أجل التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي لـ"الصراع".

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت متأخر من يوم 26 مايو/ أيار الجاري، أن العديد من الشهداء والجرحى سقطوا في غارة جوية إسرائيلية على مخيم للنازحين شمال غرب رفح، حيث أفاد الدفاع المدني الفلسطيني باستشهاد اكثر من 40 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات في غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح.

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