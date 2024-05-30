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فيديو خاص: هذا ما وجده أهالي جباليا بعد انسحاب الاحتلال!!

الخميس ٣٠ مايو ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة بان جيش الاحتلال استهدف عدة مناطق في شمال القطاع من بنها بيت لاهيا ومخيم جباليا ما ادى الى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، غالبيتهم من النساء والاطفال.

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى أن الاحتلال انسحب صباح اليوم من مناطق مختلفة من مخيم جباليا الى الناحية الشرقية الشمالية باتجاه الحدود الفاصلة بين الاراضي المحتلة والقطاع.

واضاف: لكن الاحتلال لازال يطلق حممه ونيرانه على مناطق القطاع المختلفة، فيما عاد النازحون واهالي المخيم الى مناطقهم لتفقد منازلهم التي تعرضت لدمار كبير.

واوضح مراسل قناة العالم أن الاحتلال خلف جراء عمليته العسكرية التي بدأت منذ 14 مايو، عشرات الشهداء في شوارع مختلفة من مخيم جباليا، واليوم تمكن الاهالي من انتشال الشهداء وايصالهم الى بعض النقاط الطبية بعد تدمير مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة.

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