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أسير إسرائيلي: نتنياهو وحكومته يبحثان عنا لقتلنا لان الثمن سيكون رخيصا

الخميس ٣٠ مايو ٢٠٢٤ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

قال المحتجز الإسرائيلي لدى المقاومة الفلسطينية إلكسندر توربانوف إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته "يبحثان عنا لقتلنا وإعادتنا جثثا"، مطالبا المتظاهرين الاسرائيليين بالاستمرار في الضغط على الحكومة الإسرائيلية لاستعادة المحتجزين بسلام.

العالم - الاحتلال

وأضاف المحتجز الإسرائيلي إلكسندر توربانوف خلال تصريحات له: الطريق الوحيد لاستعادتنا أحياء هو الموافقة على صفقة تبادل ووقف إطلاق النار، والجيش وسلاح الجو حاولا قتلي مرات عديدة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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