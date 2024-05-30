وزير الخارجية العماني يلتقى قرينة الشهيد ابراهيم رئيسي

العالم – إيران

وفي هذا اللقاء الذي حضره وزير الخارجية بالإنابة علي باقري، قدم وزير الخارجية العماني تعازيه وسلطنة عمان إلى قرينة الرئيس الشهيد والشعب الإيراني.

وأكدت د.جميلة علم الهدى قرينة الرئيس الشهيد رئيسي أن استراتيجية الثورة الإسلامية المتمثلة في الوحدة بين السنة والشيعة، تمثل أهم جسر للتواصل بين البلدين، وقالت: إننا نشهد اليوم قوة العالم الإسلامي القائمة على أساس هذه الاستراتيجية.. إن حكومة الرئيس رئيسي، وهو بالذات، عمل على النهوض بهذه الاستراتيجية.

وأشارت علم الهدى إلى تعزيز الدبلوماسية الثقافية والعلمية بين بلدان المنطقة وقالت إنه في إطار الهدف الاستراتيجي للسياسة الخارجية لحكومة السيد رئيسي والتقارب بين بلدان المنطقة، فيجب المزيد من الإفادة من الدبلوماسية الثقافية والعلمية في هذا التقارب وتوسيع هذه القواسم المشتركة والتعاون الثقافي والعلمي بين البلدين.

ودعت قرينة الرئيس الشهيد، إلى أن يقوم الأكاديميون والنساء الناشطات والصحفيون العمانيون، بزيارة إلى إيران للمزيد من توسيع العلاقات والتواصل الثقافي.

من جانبه أثنى وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي على حسن الملاحظة والدقة التي تتحلى بها د.جميلة علم الهدى، موجها في المقابل دعوة إليها لزيارة سلطنة عمان.

ودعا سفير سلطنة عمان في طهران للعمل على إقامة الدبلوماسية الثقافية والعلمية، كما قال السفير العماني في اللقاء إنه وأسرته تأثروا كثيرا باستشهاد الرئيس رئيسي، وقدم تحيات أسرته وقال إنها حريصة على لقاء الدكتورة علم الهدى.