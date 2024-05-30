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الأونروا: 32 ألف شخص فروا من رفح خلال يومين

الأونروا: 32 ألف شخص فروا من رفح خلال يومين
الخميس ٣٠ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، الخميس، أن 32 ألف شخص فروا من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال اليومين الماضيين.

العالم - فلسطين

وقالت (الأونروا) في بيان، إن "أكثر من 32 ألف شخص فروا من رفح خلال اليومين الماضيين، ولا يوجد مكان آمن من القصف الذي لا نهاية له".

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على مشروع قرار جزائري لوقف العدوان الإسرائيلي المُستمر على رفح.

وينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن قد "يقرر أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، يجب أن توقف فورا هجومها العسكري، وأي عمل آخر في رفح"، ويطالب مشروع القرار "بوقف فوري لإطلاق النار تحترمه جميع الأطراف، ويطالب أيضًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

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