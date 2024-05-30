حماس: مستعدون للتوصل لاتفاق كامل بهذا الشرط

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وقالت الحركة في بيان صحفي إن حماس أبلغت الوسطاء موقفها الواضح أنه في حال أوقفت إسرائيل "حربها وعدوانها" في قطاع غزة فإنها على استعداد للتوصل لاتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شاملة.

وأضاف البيان أن الحركة أبدت مرونة وإيجابية مع جهود الوسطاء على مدى جميع جولات التفاوض غير المباشرة السابقة وصولا لإعلان الموافقة على مقترح الوسطاء في السادس من مايو الجاري.

واتهم البيان كيان الاحتلال باستخدام المفاوضات "كغطاء لاستمرار العدوان والمجازر" ضد الشعب الفلسطيني ورد على موقف الحركة الإيجابي باجتياح مدينة رفح واحتلال المعبر وتقديم ملاحظات تفضي إلى تعطيل جهود الوسطاء.

وأكد البيان أن حماس والفصائل الفلسطينية "لن تقبل أن تكون جزءا من هذه السياسة باستمرار المفاوضات في ظل عدوان وقتل وحصار وتجويع وإبادة جماعية لشعبنا".