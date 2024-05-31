عضو المجلس الأعلى للإمارات: جادون بتطوير علاقاتنا مع إيران

العالم- الامارات

جاء ذلك خلال لقاء رضا عامري سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الإمارات مع الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم رأس الخيمة.

واعتبر الشيخ القاسمي خلال اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية امرا ضروريا للتنمية والاعمار مؤكدا على ضرورة زيادة التعاون والاجتماعات بين المسؤولين في البلدين من أجل تنمية التعاون الثنائي.

ووصف ايران بانها دولة ذات تاريخ عريق وثقافة غنية، مؤكدا الاستعداد لتقديم التسهيلات التي يحتاجها رجال الأعمال والناشطون الاقتصاديون الإيرانيون لتعزيز العلاقات بين البلدين.

من جانبه اعرب السفير الايراني لدى الامارات العربية المتحدة رضا عامري عن امله بالمزيد من تطوير العلاقات الثنائية تحقيقا لارادة قيادتي البلدين.

وشكر السفير الإيراني رسالة التعزية والمواساة الخطية من حاكم رأس الخيمة وولي عهد الإمارة بحادث استشهاد رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ورفاقهما، وقدم تقريرا عن الاتجاه المتنامي للعلاقات الثنائية بين إيران والإمارة في كافة المجالات.

وفيما أكد استمرار سياسة إيران في تطوير وتعزيز العلاقات مع جيرانها، عدد عامري القدرات والتقدم الذي حققته إيران في مختلف مجالات الزراعة والصناعة والطب والمنتجات القائمة على المعرفة والتقنيات الجديدة، وأشار إلى الحدث الهام المتمثل بعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الشهر الماضي، معلنا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في كافة المجالات.

واشار السفير الايراني الى الموقع الجغرافي المميز لإمارة رأس الخيمة وقربها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعرب عن أمله في أن تتطور العلاقات بين البلدين أكثر فأكثر تحقيقاً لإرادة قيادتي البلدين.من جانبه