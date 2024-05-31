بالتفاصيل..ما هي التهم الجنائية التي أدين فيها ترامب؟

العالم- الامريكيتان

وفي مؤتمر صحفي، قال المدعي العام ألفين براج: "الصوت الوحيد المهم هو صوت هيئة المحلفين ، وقالت كلمتها"، مضيفا أن أعضاء هيئة المحلفين الـ 12 أعلنوا بالإجماع قرارهم بإدانة المدعى عليه بتهم الاحتيال المالي من أجل إخفاء مؤامرة تهدف إلى إفساد انتخابات 2016.

واتهم ترامب بـ34 تهمة جنائية أدين فيها بتزوير سجلات تجارية من الدرجة الأولى:

فواتير الخدمات القانونية : مذنب في 11 من 11 تهمة

الشيكات المدفوعة مقابل الخدمات القانونية : مذنب في 11 من 11 تهمة

إدخالات في دفتر الحسابات للنفقات القانونية: مذنب في 12 من 12 تهمة

وفيما يلي التهم التي أدين فيها الرئيس الأميركي السابق ترامب:

فاتورة من المحامي مايكل كوهين، تم وضع علامة عليها كسجل لصندوق دونالد جيه ترامب القابل للإلغاء

14 فبراير، 2017

مذنب

إدخال في دفتر الحسابات العام التفصيلي لصندوق دونالد جيه ترامب القابل للإلغاء، والذي يحمل قسيمة رقم 842457

14 فبراير، 2017

مذنب

إدخال في دفتر الحسابات العام التفصيلي لصندوق دونالد جيه ترامب القابل للإلغاء، والذي يحمل قسيمة رقم 842460

14 فبراير، 2017

مذنب

شيك وسجل قيدي من الشيك، حساب دونالد جيه ترامب الائتماني القابل للإلغاء، الذي يحمل رقم 000138

14 فبراير، 2017

مذنب

فاتورة من مايكل كوهين، تم وضع علامة عليها كسجل لصندوق دونالد جيه ترامب القابل للإلغاء

مارس 16، 2017

مذنب

إدخال في دفتر الحسابات العام التفصيلي لصندوق دونالد جيه ترامب القابل للإلغاء، والذي يحمل قسيمة رقم 846907

مارس 17، 2017

مذنب

شيك وسجل قيدي من الشيك، حساب دونالد جيه ترامب الاتئماني القابل للإلغاء ، الذي يحمل رقم 000147

مارس 17، 2017

مذنب

فاتورة من مايكل كوهين، تم وضع علامة عليها كسجل لدونالد جيه ترامب

أبريل 13، 2017

مذنب

إدخال في دفتر الحسابات العام التفصيلي لدونالد جيه ترامب، والذي يحمل قسيمة رقم 858770

يونيو 19، 2017

مذنب

شيك وسجل قيدي من الشيك، حساب دونالد جيه ترامب، يحمل رقم 002740

يونيو 19، 2017

مذنب

فاتورة من مايكل كوهين، تم وضع علامة عليها كسجل لدونالد جيه ترامب

مايو 22، 2017

مذنب

إدخال في دفتر الحسابات العام التفصيلي لدونالد جيه ترامب، والذي يحمل قسيمة رقم 855331

مايو 22، 2017

مذنب

شيك وسجل قيدي من الشيك، حساب دونالد جيه ترامب، يحمل رقم 002700

مايو 23، 2017

مذنب

فاتورة من مايكل كوهين ، تم وضع علامة عليها كسجل لدونالد جيه ترامب

يونيو 16، 2017

مذنب

إدخال في دفتر الحسابات العام التفصيلي لدونالد جيه ترامب، والذي يحمل قسيمة رقم 858772

يونيو 19، 2017

مذنب

شيك وسجل قيدي من الشيك، حساب دونالد جيه ترامب، الذي يحمل رقم 002741

يونيو 19، 2017

مذنب

فاتورة من مايكل كوهين، تم وضع علامة عليها كسجل لدونالد جيه ترامب

يوليو 11، 2017

مذنب

إدخال في دفتر السجلات العام التفصيلي لدونالد جيه ترامب، يحمل قسيمة رقم 861096

يوليو 11, 2017

مذنب

شيك وسجل قيدي من الشيك، حساب دونالد جيه ترامب ، يحمل رقم 002781

يوليو 11، 2017

مذنب

فاتورة من مايكل كوهين، تم وضع علامة عليها كسجل لدونالد جيه ترامب

1 أغسطس، 2017

مذنب

إدخال في دفتر السجلات العام التفصيلي لدونالد ج. ترامب، يحمل قسيمة رقم 863641

1 أغسطس، 2017

مذنب

شيك وسجل قيدي من الشيك، حساب دونالد جيه ترامب، يحمل رقم 002821

1 أغسطس، 2017

مذنب

فاتورة من مايكل كوهين، تم وضع علامة عليها كسجل لدونالد جيه ترامب

11 سبتمبر، 2017

مذنب

إدخال في دفتر السجلات العام التفصيلي لدونالد جيه ترامب، يحمل قسيمة رقم 868174

11 سبتمبر، 2017

مذنب

شيك وسجل قيدي من الشيك، حساب دونالد جيه ترامب، يحمل رقم 002908

12 سبتمبر، 2017

مذنب

فاتورة من مايكل كوهين، تم وضع علامة عليها كسجل لدونالد جيه ترامب

18 أكتوبر، 2017

مذنب

إدخال في دفتر الحسابات العام التفصيلي لدونالد جيه ترامب، يحمل قسيمة رقم 872654

18 أكتوبر، 2017

مذنب

شيك وسجل قيدي من الشيك، حساب دونالد جيه ترامب، يحمل رقم 002944

18 أكتوبر، 2017

مذنب

فاتورة من مايكل كوهين، تم وضع علامة عليها كسجل لدونالد جيه ترامب

20 نوفمبر، 2017

مذنب

إدخال في دفتر الحسابات العام التفصيلي لدونالد جيه ترامب، يحمل قسيمة رقم 876511

20 نوفمبر، 2017

مذنب

شيك وسجل قيدي من الشيك، حساب دونالد جيه ترامب، يحمل رقم 002980

21 نوفمبر، 2017

مذنب

فاتورة من مايكل كوهين، تم وضع علامة عليها كسجل لدونالد جيه ترامب

1 ديسمبر، 2017

مذنب

إدخال في دفتر الحسابات العام التفصيلي لدونالد ج. ترامب، يحمل قسيمة رقم 877785

1 ديسمبر، 2017

مذنب

شيك وسجل قيدي من الشيك، حساب دونالد جيه ترامب، يحمل رقم 003006

5 ديسمبر، 2017