شاهد/ القسام تتصدي لمروحيات الاحتلال في غزة بالصواريخ

العالم- فلسطين

وأشارت كتائب القسام في مقدمة المقطع المصور إلى أنه يظهر "مشاهد من تصدي وسائط الدفاع الجوي للطيران المروحي الصهيوني ودك تحشدات العدو بقذائف الهاون بالاشتراك مع سرايا القدس" (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي)".

وفي الفيديو تظهر مروحية إسرائيلية تحلق في سماء غزة، بينما يقوم أحد عناصر كتائب القسام بتجهيز سلاحه قبل أن يطلق منه صاروخًا تجاه المروحية، وسط تكبيرات من قبل المقاومين الفلسطينيين، فيما أكمل مقاوم آخر إطلاق النار تجاه المروحية بسلاح رشاش.

وفي الفيديو، يظهر أحد عناصر القسام وهو يقوم بتجهيز قذائف الهاون، مشيرًا إلى استهداف "تحشدات العدو الصهيوني شمال شرق معسكر جباليا بقذائف الهاون".

وأعلنت كتائب القسام، اليوم الخميس، أنها تمكنت من استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 5 جنود بعبوة "قفاز" مضادة للأفراد وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح شرق حي التنور بمدينة رفح جنوب القطاع.

وقصفت كتائب القسام، ظهر اليوم، كيبوتس "نيريم" برشقة صاروخية. وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري منفصل، إنها تمكنت بالاشتراك مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، من استهداف آليتين عسكريتين لجيش الاحتلال بقذائف "التاندوم" و الـ "RPG" بعد تموضعهما في محيط مدرسة الشوكة شرق مدينة رفح.

واستهدف القسام 3 جنود من جيش الاحتلال بقذيفة مضادة للأفراد أصابتهم بشكل مباشر بجوار بلدية الشوكة بمدينة رفح جنوب القطاع.