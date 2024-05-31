شاهد/ أسير "إسرائيلي" بغزة يكشف محاولات الاحتلال لقتله!

العالم-فلسطين

ويظهر توربانوف في مقطع مصور مقتضب وهو بصحة جيدة، ويقول: "حكومة نتنياهو لا تريد دفع الثمن لنعود أحياء، بل تبحث عنا لقتلنا وإعادتنا جثثا". وأضاف أن موت الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة "سعر رخيص ومفضل لدى الحكومة (الإسرائيلية)".

وأكد الأسير "توربانوف" أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو "تبحث عنا لقتلنا وإعادتنا كجثث، إنه سعر رخيص ومفضل لديهم".

وطالب الأسير الإسرائيلي، المتظاهرين بالاستمرار في الضغط على حكومة نتنياهو "لاستعادتهم بسلام"، موضحًا: "الطريق الوحيد لاستعادتنا أحياء هو الموافقة على صفقة تبادل ووقف إطلاق النار".

وأشار إلى أن جيش الاحتلال، وعبر سلاح الجو، حاول الوصول إلى مكان احتجازه (الأسير إلكسندر) وقتله عدة مرات. منوهًا إلى أن الحكومة ونتنياهو والمستوى الأمني "يُكذبون على عائلات الأسرى باستعادتنا عبر الضغط العسكري".

وتابع: "هم فعليًا يبحثون عنا لقتلنا ولا يريدون دفع الثمن لنعود أحياء، بل يريدون عودتنا كجثث، وهو سعر رخيص ومفضل لديهم".

ودعا المتظاهرين لاستمرار التظاهر والضغط وتغيير الحكومة تعمل على إطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة "قبل أي شيء".

وأكمل الأسير الإسرائيلي: "الطريق الوحيد لعودتنا إلى بيوتنا أحياء هو الموافقة على وقف إطلاق النار وعقد تبادل، واصلوا الضغط على حكومة نتنياهو الفاشلة".