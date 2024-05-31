شاهد.. إدانة ترامب في قضية تزوير الوثائق المالية

العالم - خاص بالعالم

زلزال يعصف بتاريخ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قبل خمسة أشهر من موعد السباق الرئاسي في الولايات المتحدة .. لتهتز معه أحلام العودة للبيت الأبيض مرة أخرى.

«مذنب»، بهذه العبارة نطقت هيئة المحلفين بمحكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك لتدين ترامب بأنه مجرم في قضية أموال الصمت.

هيئة محلفين أدانت ترامب بكل التهم الأربعة وثلاثين الموجهة إليه في قضية دفع أموال خلافا للقانون لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، فيما حدد القاضي تاريخ الحادي عشر يوليو تموز القادم موعدا للنطق بالعقوبة بحق ترامب.

وأقصى عقوبة قد يواجهها ترامب هي السجن أربع سنوات، إلا أنه عادة ما تصدر أحكام اخف للمدانين بمثل هذه الجريمة أو أنهم يواجهون غرامات أو يوضعون تحت المراقبة.

وفي تعليقه على الإدانة وصف ترامب الحكم الصادر بحقه بالعار، معتبرا ان الحكم الحقيقي سيصدره الناخبون في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني تاريخ الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وبهذا الحكم أصبح الملياردير الجمهوري أول رئيس أميركي سابق يدان جنائيا، ورغم أن هذا الحُكم لا يمنع ترامب من مواصلة حملته الانتخابية الا أنه سيواجه ديناميكية محرجة بينما يسعى للعودة إلى مسار الحملة الانتخابية كمجرم مدان.

ومن المرجح أن يمنح الحكم الرئيس جو بايدن وزملائه الديمقراطيين مساحة لشحذ الحجج القائلة بأن ترامب غير مناسب للمنصب، حتى في الوقت الذي يوفر فيه مادة للمرشح الجمهوري المفترض لتعزيز ادعاءاته بأنه ضحية لنظام العدالة الجنائية. واصراره على أن الحكم له دوافع سياسية ضده.