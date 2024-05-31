شاهد/لحظة سقوط صواريخ حزب الله على مقر الفرقة 91 الاسرائيلية في برانيت

العالم- لبنان

وقالت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيان: استهدف مجاهدونا ثكنة "برانيت" الإسرائيلية ‌‏(مقر الفرقة 91) بصواريخ بركان ثقيلة وأصابوها إصابةً مباشرةً ما أدى إلى احتراقها وتدمير جزء ‏منها .

وذا هو نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء على ‏بلدة مارون الراس، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الجمعة 31-5-2024 ثكنة برانيت ‌‏(مقر الفرقة 91) بصواريخ بركان ثقيلة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقها وتدمير جزء ‏منها.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

‏ الجمعة 31-5-2024‏

‏22 ذو القعدة 1445 هـ