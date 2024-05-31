شاهد/لحظة سقوط صواريخ حزب الله على مقر الفرقة 91 الاسرائيلية في برانيت

العالم- لبنان
وقالت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيان: استهدف مجاهدونا ثكنة "برانيت" الإسرائيلية (مقر الفرقة 91) بصواريخ بركان ثقيلة وأصابوها إصابةً مباشرةً ما أدى إلى احتراقها وتدمير جزء منها .
وذا هو نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء على بلدة مارون الراس، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 31-5-2024 ثكنة برانيت (مقر الفرقة 91) بصواريخ بركان ثقيلة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقها وتدمير جزء منها.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الجمعة 31-5-2024
22 ذو القعدة 1445 هـ