شهداء وجرحى في عدوان أميركي بريطاني على مناطق في اليمن

العالم - خاص بالعالم

موجعة هي ضربات اليمنيين على ما يبدو، وفقا لرد الفعل الأميركي البريطاني. ففي رد هستيري وجريمة جديدة، استهدف طيران العدوان الأمريكي البريطاني مبنى الإذاعة في محافظة الحديدة ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى واخرى في منطقة غليفقة في المحافظة ذاتها. غارات اخرى استهدف بها الطيران الأمريكي-البريطاني مبنى في ميناء الصليف، واخرى استهدفت العاصمة صنعاء ومحيط مطارها الدولي، وغارات طالت مديريتي سنحان وحيفان التي استهدفت فيها شبكة الاتصالات.

العدوان الأمريكي-البريطاني يأتي محاولة لثني اليمن عن مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة. وانتقاما من عمليات القوات اليمنية ضد الاهداف والمصالح الاسرئيلية في البحر الاحمر وبحر العرب. والتي كانت آخرها اسقاط الطائرة الأمريكية ام كيو تسعة أثناءَ في أجواء مأرب، بصاروخ أرض-جو محلي الصنع.

عمليات يؤكد اليمن استمرارها. قائد حركة نصار لله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي، اعلن استمرار العمليات اليمنية في إطار مرحلتها الرابعة، وأنها ستكون في تصاعد مستمر. السيد الحوثي أوضح أن العمليات التي قامت بها القوات اليمنية خلال الأسبوع الماضي، بلغت اثنتا عشرة عملية، على امتداد سيطرة القوات في البحر الأحمر وبحر العرب. استهدفت عشر منها سفنا مرتبطة بالكيان الإسرائيلي واميركا وبريطانيا، وآخرى أوضح السيد الحوثي أنها تابعة لشركات كسرت قرار حظر دخول موانئ فلسطين المحتلة.

اصرار يمني على مواصلة العمليات حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، أمر شدد عليه السيد الحوثي، الذي نفى أي تراجع في مستوى العمليات، معتبرا أن انعدام الحركة الإسرائيلية في المنطقة وباب المندب، وتراجع حركة الملاحة البحرية بشكل عام، دلائل نجاح العمليات اليمنية.